У Білорусі проходить чергова масштабна акція на підтримку опозиційних кандидатів у президенти

Блогер Youtube-каналу «Країна для Життя» Сергій Тихановский приїхав в Могилів, де провів легальний пікет зі збору підписів за висунення його дружини Світлани Тихановской в кандидати в президенти.

На легальний мітинг прийшли тисячі людей. Сергій Тихановский підкреслює, що не закликатиме людей брати участь в «виборах», а головною метою кампанії є вільні вибори без Лукашенка.

Учасники акції тримають національні прапори і скандують «Стоп тарган!».

Люди вишикувалися в чергу для того, щоб залишити підписи за опозиційних кандидатів.

Зазначимо, масштабну підтримку акція отримала і в інтернеті. Білоруси запитують, коли збір підписів буде проходити і в інших містах.

«Стоп тарган!», «Нехай тарган не плескає вухами, тапок ставиться невідворотно і прицільно», «Треба проводити протест , що на підприємствах людей змушують ставити підписи за луку , вже спочатку вибори - це фальсифікація з примусом», «Назріває революція тапок". Це шанс. І якщо його не використовувати, далі буде гірше», «Всіх вже дістав цей злочинний режим», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, блогеру Сергію Тихановскому, який знімає відео про проблеми білорусів, було відмовлено в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі. На початку травня його затримали за участь у несанкціонованій акції протесту. Тепер він закликає людей підтримувати кандидатуру своєї дружини Світлани Тихановской.

Нагадаємо, Лукашенко помстився Путіну і вдарив РФ по хворому місцю, деталі рішення: "Обратка за минулі гріхи".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко влаштував «ракетний» демарш проти Росії: «Неприйнятний удар».

Також Politeka писала, що названий наступний президент Білорусі: "Виграє вибори завдяки..."