З 25-річною племінницею Майкла Джексона Ясмін ледь не розправилися на расовому підґрунті

Тривожну публікацію дівчина опублікувала у своєму мікроблозі Instagram, передає Politeka.net.

За її словами, вона піддалася жорстокому нападу на расовому підґрунті на тлі масових заворушень в США.

«Мене вдарили ножем сім разів прямо біля мого дому —тому що „я - ніггер“. Ця жінка побігла за мною і почала бити мене ножем. Вона сказала це тому, що я - ніггер. І це все, що я почула від неї. Я не можу рухати шиєю. Я боюся бути одна», - з жахом згадує Ясмін Джексон.

25-річна дівчина додала, що спершу їй ніхто не хотів допомагати, але потім знайшлися небайдужі громадяни, які врятували її від розправи.

«Я молю Господа, щоб ви зцілилися, якщо у вас в серце є ненависть до чорних. Я не заслужила цього, ніхто не заслужив. І я все ще пишаюся тим, що я чорна», написала племінниця Майкла Джексона в своєму Instagram.

Вона також висловила сподівання, що її кривдниці, яка хотіла її зарізати на расовому підґрунті, висунуть звинувачення у спробі вбивства.

Нагадаємо, США охопили масові протести після того, як під час затримання один з поліцейських Міннеаполіса (штат Міннесота) повалив 46-річного Джорджа Флойда на асфальт обличчям вниз і став йому коліном на шию. У такому положенні Флойд провів близько семи хвилин, повторюючи: «Не можу дихати».

Пізніше затриманий чоловік помер в реанімації, а скандальне відео потрапило в інтернет. Офіцер поліції Дерек Човин, який брав участь у затриманні Флойда, заарештований.

Через протести у 25 містах США ввели комендантську годину. За три дні протестів близько 1700 людей були заарештовані.

Протести вже вийшли за межі країни. 31 травня акції також пройшли в Лондоні і Берліні.

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