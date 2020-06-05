У Росії почалася паніка через п'ятихвилинне відео

Російські ЗМІ почали видаляти опубліковані раніше новини про ролику шоумена Максима Галкіна з пародією на нараду президента РФ Володимира Путіна з мером Москви Сергієм Собяніним

Матеріал видалили вже багато відомих російські видання. (Щоб подивитися відое - проскролльте вниз)

При цьому джерело в одному із ЗМІ розповів, що замітки знімали після дзвінка чиновників з мерії Москви і з адміністрації президента, пишуть «Відомості».

Відеоролик з пародією на Путіна і Собяніна Галкін виклав на своїй сторінці в Instagram ввечері 28 травня. У п'ятихвилинному відео з підписом «Щасливий час суворого режиму прогулянок» він одночасно зображує обох політиків, які обговорюють правила прогулянок в Москві за графіком під час карантину.

У ролику «Собянін» пояснює «Путіну», як у російській столиці будуть регламентуватися прогулянки, дозволені городянам рамках пом'якшення режиму карантину.

«Путін» погоджується практично зі всіма пропозиціями «Собяніна», за винятком назви режиму — «Графік, щоб подихати свіжим повітрям».

В кінці робочого наради Путін, Собянін і приходять до висновку, що режим слід назвати «Графік, щоб подихати вільно. Через день».

Відзначимо, за тиждень ролик більше 6 мільйонів переглядів.

«Дуже смішно. Ну треба визнати, що Собянін у виконанні Максима пояснює графік більш зрозуміло, ніж справжній Собянін в реальному житті», - написав російський політичний діяч Олексій Навальний.

«Це геніально», - оцінила пародію Галкіна Ксенія Собчак.

«Браво, Макс! Я вчора дивилася і сьогодні на біс переглядала», - написала гумористка Олена Воробей.

Відреагували на відео також Аніта Цой, Аліка Смєхова, Володимир Винокур, Жасмин та інші російські знаменитості.

На даний момент невідомо, як вплинула ситуація на самого Галкіна і життя його родини. Відомо, що він залишається в своєму замку, де "карантинит" разом з Аллою Пугачовою та дітьми - Лізою і Гаррі.

Нагадаємо, діти Пугачової і Галкіна здивували поведінкою на святі дочки екс-коханця співачки: "Ліза награна стала".

А ще Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна перетворилася в гімнастку і похвалилася талантом.

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