Президент РФ Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив екс-розвідник КДБ і колишній однокурсник російського лідера Юрій Швець в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, Володимир Путін повинен вдаватися до незвичайних заходів у зв'язку з хворобою.
"Це, напевно, єдиний лідер сучасний, та я і в минулому не пригадаю, який тягав за собою особистий туалет", – зазначив Швець.
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Також колишній Кгбіст нагадав, що американські журналісти побачили біотуалет, який російський лідер узяв на Нормандську зустріч. За його словами, це свідчить про погіршення здоров'я Володимира Путіна.
"Якщо людина здорова – це йому ні до чого. Тим більше, пан Путін, який 20 років через підконтрольні засоби масової інформації створює образ якогось "супермена"... Ну не по-пацанськи це. Це дико суперечить образу, який він так старанно створював", – вважає Швець.
Раніше журналістка і колишній кореспондент британської газети в РФ Кетрін Белтон заявила, що під час роботи в німецькому Дрездені Путін отримав важку психологічну травму.
Журналістка впевнена, що захворювання загострилося в 2004 році, коли в Україні почалася "Помаранчева революція". За її словами, у Німеччині майбутній російський президент вербував людей для отримання із Заходу інформації і технологій, вигідних КДБ.
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