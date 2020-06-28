Президент РФ Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив екс-розвідник КДБ і колишній однокурсник російського лідера Юрій Швець в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, Володимир Путін повинен вдаватися до незвичайних заходів у зв'язку з хворобою.

"Це, напевно, єдиний лідер сучасний, та я і в минулому не пригадаю, який тягав за собою особистий туалет", – зазначив Швець.

Також колишній Кгбіст нагадав, що американські журналісти побачили біотуалет, який російський лідер узяв на Нормандську зустріч. За його словами, це свідчить про погіршення здоров'я Володимира Путіна.

"Якщо людина здорова – це йому ні до чого. Тим більше, пан Путін, який 20 років через підконтрольні засоби масової інформації створює образ якогось "супермена"... Ну не по-пацанськи це. Це дико суперечить образу, який він так старанно створював", – вважає Швець.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли у президента РФ помітили проблеми зі здоров'ям.



