НАТО може розмістити військові кораблі в Чорному морі, якщо Росія почне відкрите військове вторгнення в Україну

Про це в інтерв'ю «Фактами» розповів екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

«У блоці НАТО кажуть, що готові розблокувати свій нейтралітет по відношенню до України. Тому що загроза зі Сходу буде не потенційна, а вже реальна … Я спілкувався з представниками керівництва НАТО. Мені кажуть: якщо почнеться відкрита військова агресія, вони готові розмістити свої військові кораблі в Чорному морі. Це буде хороший засіб, спрямований на стримування Росії», – зазначив він.

Маломуж повідомив, що НАТО може розмістити контингент на кордоні України з РФ.

«І у випадку просування російських військ вглиб нашої країни, задіюють свої військові сили. Але це крайній захід на випадок, якщо Путін зважиться на військову операцію проти України», – сказав колишній розвідник.

Маломуж наголосив, що в НАТО розуміють, що після України Кремль може направити свою військову агресію на країни-члени НАТО, такі як Прибалтика і Польща.

Нагадаємо, що США хочуть налагодити відносини з РФ, незважаючи на те, що перекладають частину своїх військових з Німеччини в Польщу

Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою.

"Я думаю, що це посилає потужний сигнал Росії, але я думаю, що більш сильний сигнал Росії — це те, що Німеччина платить Росії мільярди доларів за купівлю у неї енергоресурсів через трубопровід", - зазначив Трамп, розповідаючи про перекидання частини військ США із ФРН в Польщу, ближче до України.

Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін напосівся на Володимира Зеленського через його висловлювання про Другій світовій війні

Глава Кремля не міг пройти повз висловлювання українського президента, який ще на початку року під час візиту в Польщу про відповідальність СРСР нарівні з нацистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни.

На питання про те, як він ставиться до висловлювань Зеленського про Другої світової Путін відповів:

«Негативно. Я думаю, що і для самого Володимира Олександровича нічого в цьому доброго немає. Маю на увазі, що сама Україна сильно постраждала в ході Другої світової війни».

Нагадаємо, обнулення Путіна: українців хочуть вивозити на голосування автобусами, "раптово отримали...".

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