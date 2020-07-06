РФ може почати нову фазу збройного конфлікту на території України 7 липня

"Що призвело до війни, яка розпочнеться 7 липня і про яку ми поки не знаємо і не чекаємо? Привела остання "нормандська зустріч" в Берліні", – розповів Петров.

За інформацією Петрова, росіяни вважають, що Україна не виконала жодне зі своїх умов, яку підписали між собою глава Офісу президента Андрій Єрмак з української та заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак з російської сторони.

"Росіяни пообіцяли підтримувати обмін полоненими, забезпечити транзит газу і повернути 3 мільярди доларів. Українці, в свою чергу, повинні були забезпечити зміни до Конституції, внести статті про особливий статус "Д/ЛНР" і дописати пункт про вибори.

Плюс там ще були пункти про подачу води в Крим, пряме авіасполучення між Україною і Росією, відвід військ, але всі ці пункти були вторинні, основною умовою було внесення змін до Конституції. Росіяни вважають, що вони свої умови виконали, а от українці в черговий раз з гідністю плюнули ворогові в обличчя", – стверджує політтехнолог.

Раніше ми писали, що бойовики "ЛНР" понесли втрати від розриву власного міномета

Про це повідомили в прес-службі ОНС в Facebook.

За уточненими даними розвідки, троє окупантів загинули, ще двоє поранені.



Інцидент стався в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України.

"В результаті грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм скоїв подвійне заряджання, внаслідок чого стався розрив міномета і загибель та травмування бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ВСУ збільшують боєготовність на півдні України через ймовірного нападу Росії.

Останнім часом активно обговорюють активізацію російських військ у південному регіоні, зокрема - військові навчання "Кавказ". Цілком імовірно, що Росія стягує великі сили до Чорного моря, щоб завдати нового удару.

Командувач Об'єднаними силами Сергій Наївши стверджує, що поки українські військовослужбовці нічого не знають про активні дії окупантів на території Криму. У той же час, командування ОС ВСУ докладає багато зусиль для видобутку оперативних даних.

Нагадаємо, Гіркин видав інформацію про зачистці на Донбасі: "Все завершиться за три доби".

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