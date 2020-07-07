Голова Комітету з освіти і науки Держдуми Росії В'ячеслав Ніконов пригрозив Україні

Він заявив, що якщо Україна не скасує Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", то країна просто зникне.

Про це одіозний російський політик заявив у себе в Facebook.

"Україна історично за фактом двомовна. Не скасують закон – будуть і далі розколювати країну. Україн може виявитися багато. Або ні одної", – загрозливо заявив Ніконов.

Раніше ми писали, що відомий письменник і художник Лесь Подерв'янський висловився про роль російської мови в Україні.

За його словами, єдина функція, яку має російська мова в Україні - це зручність.

За його словами, російська мова зручний в спілкуванні, але в Україні її чекає така ж доля, як доля англійської мови у Франції.

"Повсякденна російська мова в Україні - це есперанто (штучний прим.ред.), він не несе іншої функції, крім зручності спілкування. Я думаю, її в Україні чекає та ж доля, що і англійської у Франції. Осад є, але перейти і говорити можуть всі", - заявив Подерв'янський.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про поділ України.