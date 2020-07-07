В Росії відреагували на заяву командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи про готовність України до конфронтації в морі і про те, що країна готова застосувати проти агресора ракетний комплекс "Нептун"

Як повідомляє Politeka.net, "сенатор" від тимчасово окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що українська влада нібито просуває "войовничу риторику" щодо "братської держави", передають РИА Новости.

"Такого роду заяви можна було б вважати маячнею психічно хворої людини, якщо б вони не були висловлені командувачем флотом, українським контр-адміралом. Ми закликаємо Україну зайнятися проблемами свого народу і припинити войовничу риторику щодо "братської держави". Ми не хочемо ні з ким воювати і не будемо піддаватися на провокації, у нас в Росії так заведено, що сильні слабких не ображають", – висловилася Ковітіді.

Раніше ми писали, що Україна першою в світі отримає ці катери від США

Про це сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

За його словами, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частина з них відправлять в Азовське море.

“Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували. Це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі, зокрема як поетапно розвивати ВМС України”, – підкреслив він.

Крім того, ми повідомляли, що експерт Українського інституту майбутнього, який знаходиться в Києві Андреас Умланд вважає, що без прісної води аннексированный Росією Крим довго не вистоїть в умовах кліматичних змін.

Фахівець не виключив, що, коли в Криму не буде вистачати води для споживчих потреб громадян, тоді Кремль може вдатися до сценарію військового вторгнення в Україну, і навіть відкритої війни через Північно-Кримський канал.

«Питання таким чином стає все більш гострим. Я боюся, що в якийсь момент комусь в Кремлі може здатися, що от треба вирішити це питання. Раз ми не можемо, чи не хочемо це вирішити технологічним шляхом, то явний вихід – завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра. Це означало б велику війну», – зазначив Андреас Умланд.

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