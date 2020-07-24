Країнам, які територіально знаходяться біля Росії, найближчим часом не варто чекати спокою

Таку думку висловив у своєму блозі на сайті Крим. Реалії публіцист і телеведучий Павло Казарін, передає Politeka.

Пов'язано це, на думку автора, з тим, що президент Росії Володимир Путін – не та людина, з якою можна домовитись.

"Найближчі шістнадцять років не буде спокою російським сусідам. Неможливо домовлятися з людиною, яка вважає вашу країну випадковістю і помилкою. Неможливо шукати компроміс із тим, для кого будь-яка ваша поступка буде недостатньою", – переконаний Павло Казарін.

Також Казарін впевнений, що догоджати РФ сенсу немає, так як влада цієї країни вважатиме це проявом слабкості.

"Немає сенсу намагатися догодити країні, яка сприймає договороздатність як прояв слабкості. За ступенем ефективності це нагадує спробу гасити багаття бензином. І якщо вам здається, ніби мир з Росією залежить від прізвища українського президента – у мене для вас погані новини", – резюмував Павло Казарін.

Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін зняв Владислава Суркова, щоб вигідно змінювати окупований Донбас.

Про це головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами журналіста, Путін розчарувався у своєму колишньому помічнику Владислава Суркова, який був прихильником "російського світу аж до Одеси". Він доповів главі держави, що на Донбасі нібито хочуть приєднатися до Росії, тоді як за даними соцопитувань цю ідею підтримували не більше 50% місцевих жителів. Як запевняє Олексій Венедиктов, тепер Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні.

"Путін втомився терпіти. Він став вважати, а якщо я разменяю Донецьк і Луганськ на зняття санкцій. Тут прийшов Макрон, такий слабкий хлопчина, Трампом відманіпулюємо. А Меркель вигідно - "Північний потік". Та хрін з ним, з Донецьком і Луганськом!" - зазначив головний редактор.

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