Російський журналіст Олександр Невзоров розповів, які можуть бути думки у Путіна щодо Донбасу

Своїм мниеним він поділився у 2017 році в своєму блозі для видання Обозреватель.

Публіцист вважає, що якби хто-небудь дав президенту Росії Володимиру Путіну чарівну паличку, за допомогою якої можна було б повернути донбаську ситуацію назад, то він би нею скористався.

"Росія ганебно загрузла в історії Донбасу. Ця історія безславна, брудна і руйнівна для іміджу самого Путіна. І це руйнування вже почалося. Зрозумійте, не можна створювати місто сонця руками кримінальників. Не можна творити якусь високу світлу ідею, нехай навіть маячну, нехай навіть національну, - її не можна творити руками виродків. А інших кадрів немає. І те, що вийшло – вийшло жахливо і нікому не потрібно", - додав Невзоров.

Раніше ми писали, що відомий російський письменник і публіцист Олександр Невзоров здивував несподіваним визнанням з приводу самого скандального пропагандиста Володимира Соловйова

Він вважає Соловйова не покидьком або генієм, а солдатом інформаційної війни.

«Йому платять досить багато, але йому платять за те приниження, яке він змушений переживати. Повір мені, це абсолютно нормальна людина, з абсолютно нормальним європейським поглядом на Україну, на життя, на будь-яку ідеологію», – зазначив гість студії.

Він порівняв пропагандиста з пристойним актором, який знімався у вестернах, а потім його покликали в фільм для дорослих з двома африканцями і принизливими сценами.

«Він актор, він виконує цю роль. Але від того, що він її виконує, картинка менш бридкої не стає. Йому платять за те приниження, яке він переживає, будучи нормальною людиною, не дурною і не поганою», – підкреслив Невзоров.

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