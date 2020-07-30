Лукашенко і подумати раніше не міг, що білоруси вийдуть протестувати проти нього

Таку думку у своєму блозі на Обозревателе озвучив журналіст і публіцист Віталій Порников, передає Politeka.

Проте, вважає автор, таке прийшло у голову президенту РФ Володимиру Путіну, цим і пояснюється наявність вагнеровцев в Мінську.

"Путін хоче пов'язати Лукашенко кров'ю - як хотів у 2014 році пов'язати кров'ю Януковича", – переконаний Портников, подкремляя свої слова тим, що в свій час Київ теж був напонен порадниками та агентами з Росії.

А робить це російський президент, на думку Портникова, не потім, щоб повалити Лукашенка, а для того, щоб втовкмачити білоруському лідерові думка про те, що лише Росія здатна гарантувати Лукаженко владу і навіть життя.

"Щоб припинити будь-які контакти з Заходом і будь-які прагнення збереженню білоруської державності", – заявив Віталій Портников.

Журналіст вважає, що сенс путінської ігри щодо Білорусі полягає в тому, щоб поставити Лукашенко в безвихідну ситуацію.

"Пов'язавши кров'ю Януковича, Путін отримав Крим і шматок Донбасу. Від Лукашенка Путіну потрібна вся Білорусь. І диктатор повинен опинитись в безвихідній ситуації, повинен сам зрозуміти, що без капітуляції на російських умовах йому нікуди. Щоб Лукашенко розумів: тепер тільки Росія зможе зберегти владу і життя. Захід його не захистить, білоруси - якщо що, посадять. А Володимир Володимирович забезпечить почесну пенсію", – переконаний публіцист.

Проте сам Олександр Лукашенко, у зв'язку з тим, що не хоче повторити долю екс-президента України Віктора Януковича, поки що не піддається на провокації Путіна.

"Ось чому Лукашенко доводиться раз за разом переходити "червоні лінії" у відносинах з головним союзником і спонсором", – резюмував Віталій Портников.

Politeka повідомляла, що по всій Білорусі відбувається масова перекидання військ. Повідомляється, що екстрено перекидаються внутрішні війська, а також десантники і прикордонників для того, щоб посилити прикриття кордонів з Росією. Також надійшла інформація про те, що в країні будуть більш ретельно перевіряти учасників масових зібрань.

Президент України Володимир Зеленський ніяк не реагує на затримання бойовиків "ЛДНР" в Мінську, тому що "не хоче дратувати Путіна". Таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі. Так, коментуючи резонансне затримання російських бойовиків в Білорусі, Смолій відзначив відсутність реакції з боку Зеленського.

Білоруси втомилися боятися і висловили своє обурення Лукашенко: "не готові ще 5 років..."

Введення військ РФ в Білорусь: у Росії звинуватили Лукашенка в тому, що він "встромив ніж у спину" сусідові.

Затримання ГРУшников в Білорусі обростає деталями: Зеленський опинився в непростій ситуації.