Про це у своєму блозі на Обозревателе заявляє відомий російський соціолог Ігор Эйдман, інформує Politeka.
За його словами, на даний момент Кремль спеціально зливає журналістам інформацію про те, що бойовики, затримані в Білорусі, всього навсього "транзитні пасажири", які летіли через Африку в Білорусь.
Володимир Путін, вважає Эйдман, планує скористатися президентськими виборів у Білорусі для підготовки аншлюсу цієї країни. Причому, події в Білорусі можуть розвиватися по "накатаному" крцмскому сценарієм.
"Для цього і потрібні зелені чоловічки", – вважає експерт.
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У свою чергу, Лукашенко всіма силами хоче позбутися від "даху Кремля", яку йому нав'язує Путін.
"Однак він у пастці. Йому без допомоги Росії не вдасться зберегти владу. А ця допомога може бути надана лише на умовах згоди на аншлюс. Як би Лука не бундючився, саме він - найбільш реальна загроза незалежності країни. Якщо він опиниться перед вибором – віддати владу опозиції і відправитися на нари або стати путінським чиновником - очевидно, вибере друге", – попереджає Ігор Эйдман.
У зв'язку з вищевикладеним, соціолог дає слушну пораду білоруської опозиції, як скористатися ситуацією і попереджає про головної небезпеки.
"Перед білоруської опозиції стоїть складне завдання - зуміти використовувати междиктаторские розбирання, щоб усунути Лукашенка, при цьому не потрапивши в лапи Путіну", – резюмував Ігор Эйдман.
Politeka писала, що Олександр Лукашенко і подумати раніше не міг, що білоруси вийдуть протестувати проти нього. Таку думку озвучив журналіст і публіцист Віталій Порников.
Проте, вважає автор, таке прийшло у голову президенту РФ Володимиру Путіну, цим і пояснюється наявність вагнеровцев в Мінську.
"Путін хоче пов'язати Лукашенко кров'ю - як хотів у 2014 році пов'язати кров'ю Януковича", – переконаний Портников, подкремляя свої слова тим, що в свій час Київ теж був напонен порадниками та агентами з Росії.
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