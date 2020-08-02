Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка сняться з виборів

Таким чином політик відреагував на події в країні.

За словами Жириновського, Лукашенко пора провести "красиві" вибори, знявши свою кандидатуру.

"Влада – це надовго. Доріжка, літаки, почесний караул, і всі кланяються... Це найстрашніший наркотик. Лукашенко не може відірватися... Олександр Григорович, відірвіться ви... І проведіть красиві вибори, знявши свою кандидатуру з виборів», – заявив Жириновський.

"Найкращий варіант", за його словами, повернення Білорусі до рідних берегів" за прикладом Криму.

Нагадаємо, в Білорусі заявили про затримання 32 бойовиків під Мінськом.

Пізніше з'явилася інформація, що в Білорусь завезли понад 200 бойовиків з Росії.

Як передають білоруські ЗМІ, в місцевих правоохоронних органах розповіли, що ними була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків. Вони приїхали в Білорусь з метою дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликий ручної поклажі, і на всіх - три великих важких валізи, завантаження яких транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

Зазначимо, що політолог Андрій Піонтковський вважає, що метою бойовиків російської ПВК «Вагнер» був Олександр Лукашенко.

Політолог переконаний, що російське керівництво поставило завдання найманцям ліквідувати лідера Республіки Білорусь, так як він завзято пручається поглинання Білорусі Росією.

Затримання ГРУшников в Білорусі обростає деталями: Зеленський опинився в непростій ситуації.

У Кремлі придумали, як "врятувати" Лукашенко від Майдану: "Не зможе відмовитися..."

Путін зібрався придушити неугодного Лукашенко, конфлікт набирає обертів: "поглинання Білорусі і..."



