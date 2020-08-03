Стало відомо про новий дипломатичний конфлікт між країнами Азії

Про це пише Ідель.Реалії.

Зокрема, китайські дипломати в Ісламабаді звернулися до влади Пакистану з вимогою врегулювати негативні настрої всередині країни щодо пекінської політики в Сіньцзяні, де страждають уйгури.

А негативні настрої підігрівають ЗМІ Індії, у якої також конфлікт з Пакистаном.

Офіційний Ісламабад повідомив Пекіну, що в той час, як основні ЗМІ в країні зосередили увагу на зростаючому співробітництві між Ісламабадом і Пекіном, "певні англомовні ЗМІ публікують тривожні новини з Піднебесної".

Влада Пакистану провела дослідження, щоб виявити суспільну думку про політику Китаю відносно уйгур, і було одне видання, яке назвало Піднебесну "поліцейською державою", через що виник дипломатичний конфлікт.

Влада ж Пакистану, в свою чергу, виправдовує дії Китаю в Східному Туркестані, де проводять геноцид уйгурів. Там повідомлення про репресії щодо мусульманського в Китаї називають змовою західних ЗМІ. А уйгур на вимогу Пекіна з цієї країни депортують. На цьому тлі Пекін обіцяв сусіднього Пакистану інвестиційний пакет на £46 млрд.

Що стосується геноциду уйгур, то влада Китаю змушує жінок до стерилізації в спробі обмежити чисельність уйгур і інших корінних народів Сіньцзяну.

Раніше ми розповідали про тортури і звірства в таборі для мусульман в Китаї.

Тим, кому вдалося вирватися з лап системи, розповідають про страшні тортури за стінами таких "шкіл".

Уйгурка з Синьцзяна по імені Турсунай перебувала у в'язниці 11 місяців — в 2017 і 2018 роках. За її словами, вона завжди мріяла жити там, де можна вільно пересуватися, одягатися, спілкуватися.

В Сіньцзяні, розповідає жінка, такого права у людей немає. Місцеві патрулі можуть у будь-який момент зупинити людину на вулиці, щоб перевірити документи.

Умови в таборі були жахливі: двоярусні ліжка, як у звичайному інтернаті і постійна нестача їжі. Турсунай згадує, як з мечеті до них приходив мулла і переконував у тому, що Бога немає, а релігія - зло.

Нагадаємо, жизнь, навчання і робота в Китаї: чого чекати українцям, "Ти ніби потрапляєш на Марс"

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