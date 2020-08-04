У Білорусі чоловіків у віці до 35 років призивають на 25-денну мобілізацію

Про це у своєму телеграм-каналі написав військовий кореспондент Семен Пегов, передає Politeka.net.

«Повістки від військкоматів отримують, зокрема, жителі прикордонної з Росією Вітебської області. Військкомати сповіщають про це чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах ЗС РБ, розсилаючи повістки та телефонуючи окремим громадян особисто. Вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто наступного дня після голосування на президентських виборах», – йдеться у повідомленні.

При цьому, посилаючись на джерела в білоруських силових структурах, автор додав, що призовників збираються відправити на збори в ті частини, де вони раніше служили.

«Розгорнута мобілізація виключно в прикордонних з РФ регіонах РБ чи по всій республіці - поки що залишається під питанням», – зазначив Пегов.

Раніше ми розповідали про те, що військовослужбовці Білорусі передислокуються до кордону з Росією. Крім того, за інформацією ЗМІ, у Мінськ зайшли колони військової техніки, а також - водомети й автозаки.

«У період з 29 липня по 3 серпня в Мінськ і ряд обласних центрів по всій країні почали стягувати додаткові сили армії та внутрішніх військ. Очевидці розповідають про колони армійських вантажівок й автобусів, які у супроводі міліцейських машин в'їжджають в Мінськ. У складі колон помічені машини, оснащені водометами, й автозаки», – повідомляє преса.

Ми також писали про те, що білоруський політик Анатолій Лебедько озвучив думку, що президент РФ Володимир Путін затаїв образу на главу Білорусі Олександра Лукашенка і збирається йому помститися.

За його словами, ситуація між Лукашенком і Путіним загострилася через бажання другого "поглинути" Білорусь.

"Зараз Путін ображений на Лукашенка, бо коли Путін думав про транзит влади, для нього найпривабливішим сценарієм було поглинання Білорусі", - зазначив політик.

Нагадаємо, Лукашенко умив Путіна з його вагнерівцями в Білорусі: "Розігрують солсберецьких...".

Як повідомляла Politeka, у Білорусі з'явився шанс на успіх.

Також Politeka писала, що Лукашенко вибухнув погрозами на адресу Кремля.