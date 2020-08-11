Конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська зізналася, чому покинула країну

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

За словами опозиційного політика, таке рішення вона прийняла сама і ніхто її не примушував.

"І я знаю, що багато мене зрозуміють, багато засудять, багато зненавидять. Але, знаєте, не дай Бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я", - заявила політик.

Також Тихановська зазначила, що причиною її від'їзду з країни стали діти.

"Тому, люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті", – уклала вона.

Нагадавши, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська на цей час знаходиться в Литві. Про це поінформував у Twitter глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

"Світлана Тихановська в безпеці, вона в Литві", - повідомив він у соцмережах.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу.

Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набирає 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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