"Треба, щоб під ними горіла земля"

У зв'язку з тим, що в світі у зв'язку з пандемією китайського вірусу йде повний обвал ринків, Лукашенко на посту не втриматися

Таку думку у своєму відеоблозі на Youtube висловив український політичний діяч, економіст і політолог Олег Соскін, повідомляє Politeka.

"Вже однозначно, що Лукашенко буде в повній міжнародній економічній, соціальній і політичній ізоляції. На нього і на всю його "бригаду" будуть накладені відповідні санкції. На всі їхні активи, які вони мають за кордоном", - вважає економіст.

Також Соскін сподівається, що банківська система Білорусі буде відключена від всієї світової банківської системи.

"Це треба зробити в першу чергу. Диктаторів треба вчити. Треба, щоб під ними зараз земля горіла", – переконаний аналітик.

З боку України, вважає експерт, теж повинні послідувати відповідні кроки на адресу режиму Лукашенка.

"Треба припинити фінансувати Лукашенко. За 2018-2020 роки Україна через перевищення українського імпорту над білоруським експортом профінансувала цього диктатора на 5 млрд доларів. Навіщо підтримувати грошима українців цього кривавого хижака-диктатора " - додав Олег Соскін.

Politeka писала, що в ніч з 11 на 12 серпня жорстокість силовиків і військових, що розганяють протест мирних жителів в Білорусі, перевершила навіть те, що відбувалося в попередні дні.

Силовики ще при світлі дня почали атакувати сигналять машини. Вони збивали кийками дзеркала, водіїв витягали з салону і били натовпом. Транспортні засоби викрадали. В Уруччі силовики витягують водіїв з машин посеред проспекту і б'ють. Є кілька повідомлень про напади на байкерів. Так, в Уруччі, за повідомленнями очевидців до голови байкера приставили пістолет і жорстоко побили.

Найнебезпечніше для білорусів те, що президент Олександр Лукашенко нездатний зрозуміти реальність. Таку думку висловив російський письменник і публіцист Віктор Шендерович.

"Ця людина не в змозі зрозуміти реальність, тому що сам давно відрубав себе від усіх каналів зв'язку з нею. Думаю, йому не сказали, що він програв. Просто не знайшлося нікого, здатного вимовити ці слова і назвати відсотки. Думаю, він розв'язує бійню в месіанській мудрості впевненості, що проти нього, народного президента, вийшли кимось організовані провокатори. Та й не могла ж його перемогти баба!",- пояснив свою думку Шендерович.

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