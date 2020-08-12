26 років тому з Олександром Лукашенком стався безпрецедентний інцидент

Польський супутниковий телеканал Белсат.TV згадав, як 26 років у 1994 році Олександра Лукашенка побили біля кабінету в Будинку Уряду, найцікавіше, що це зробили міліціонери.

Як виявилося, Лукашенко намагався потрапити в кабінет №241, де працювала тимчасова комісія Верховної Ради з діяльності комерційних організацій, що існували при органах влади.

Лукашенко очолював її з червня 1993-го, а в грудні того ж року зачитав з парламентської трибуни свою відому антикорупційну Доповідь. Коли ж факти з доповіді були передані в прокуратуру, комісія повинна була припинити роботу. Кабінет опечатали і поставили охорону.



Лукашенко ж хотів зробити комісію постійною і намагався пройти в приміщення, зав'язалася бійка.

"Такого хамства я давно не зустрічав. Ще ніхто не тримав мене за грудки», – обурювався Лукашенко.

Його соратник Дмитро Булахов тоді підтвердив, що Лукашенко отримав легкі тілесні ушкодження, а його одяг міліціонери порвали під час бійки.

Кримінальну справу "перевищення посадових повноважень" прокуратура все ж завела і Лукашенко навіть визнали потерпілим. Правда, винних встановити не вдалося і через кілька місяців справу закрили.

Варто відзначити, що при Лукашенку міліція жорстоко розганяла мирні мітинги, била опозиціонерів, затримувала активістів. Досі жодне керівництво МВС за 26 років не понесло відповідальності за ці насильницькі дії.

Нагадавши, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".