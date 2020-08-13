А як вам така поведінка правоохоронців?

У мережі показали в яких умовах утримують затриманих під час протестів у Білорусі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)