У мережі показали в яких умовах утримують затриманих під час протестів у Білорусі
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
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Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу.
Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набрав 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
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