У мережі показали в яких умовах утримують затриманих під час протестів у Білорусі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Це не школа в Беслані із захопленими терористами заручниками. Це Білорусь, і на підлозі рядами - захоплені протестувальники. Місць в СІЗО вже не вистачає, тому хунта використовує ті ж практики, що і Піночет в 1973 році, заганяючи заарештованих на стадіон. Хунта Єльцина в Москві, до речі, в 1993 році теж використовувала стадіон поруч з Білим домом з тією ж метою", - зазначив він.
 
На кадрах видно, що затримані перебувають у спортзалі, сидячи просто на підлозі з опущеними головами.

 
За його словами, це вже справжній терор.
 
"Ніякої різниці між терористами і нелегітимною владою немає. Єдиний метод управління, доступний їм - прямий терор", - заключив Мурід.

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Это не школа в Беслане с захваченными террористами заложниками. Это Белоруссия, и на полу рядами - захваченные протестующие. Мест в СИЗО уже не хватает, поэтому хунта использует те же практики, что и Пиночет в 1973 году, загоняя арестованных на стадион. Хунта Ельцина в Москве, кстати, в 1993 году тоже использовала стадион рядом с Белым домом с той же целью. Никакой разницы между террористами и нелегитимной властью нет. Единственный метод управления, доступный им - прямой террор.

Gepostet von Эль Мюрид am Mittwoch, 12. August 2020

 

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу.

александр лукашенко

Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набрав 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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