Президент Франції Еммануель Макрон побоюється реалізації українського сценарію в Білорусі

Про це політик завив під час прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає "Діалог. UA".

На думку Макрона, чинна влада Білорусі повинна піти на співпрацю з опозицією і домовитися про проведення нових демократичних виборів. При цьому він обіцяє посередництво Європейського союзу між двома протиборчими сторонами: опозицією і владою, а також не виключив залучення до діалогу ЄСПЛ і Росії.

У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив французького колегу, що не хоче ніякого втручання ОБСЄ в політичну кризу в Білорусі, незважаючи на те, що, за словами Макрона, Путін схвалив такий крок.

Раніше білоруський лідер так само жорстко відповів Ангелі Меркель. У телефонній розмові з Володимиром Путіним він попросив, щоб той передав канцлеру Німеччини прохання не втручатися в те, що відбувається в Білорусі, оскільки, за словами Лукашенка, позитивного ефекту це не принесе.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко висловив упевненість в тому, що "влада ніколи не впаде".

"Вони (противники чинної в Білорусі влади. - ред.) людей отруїли соцмережами. І у деяких склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - зазначив він.

Ми також розповідали, що військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов впевнений, що Путін вже заслав своїх вояк сусідню країну.

За його словами, Лукашенко потрібен російському президенту, як повітря, тому, враховуючи, що протести не вщухають, а набирають обертів. Росія вже почала втручання в ситуацію в Білорусі.

"Чисельність угруповання російських військ там, за попередніми оцінками, становить 14-15 тисяч осіб. У Могильові стоїть російська авіагрупа, яка зайшла туди ще в 2014 році. А в 2017-му після спільних російсько-білоруських навчань Захід-2017 Росія "забула" на території Білорусі дивізію, і тепер вона розосереджена по семи полігонах. Так що російські війська на території Білорусі вже є, проте Путін може їх посилити", - констатує полковник запасу.

Крім того, очевидці повідомляють в соцмережах, що до кордону Білорусі підтягуються колони російської військової техніки. На їхню думку, найближчим часом вона може проїхати вулицями Мінська для придушення протестів.

Нагадаємо, "коханка" Лукашенка вибачилася перед побитими на протестах білорусами.

Як повідомляла Politeka, Гіркін запропонував Лукашенку "допомогу" і назвав Білорусь частиною Росії.

Також Politeka писала, що Макрон вирішив змусити Путіна піти з Донбасу.