У Росії назвали звинувачення в отруєнні Навального "порожнім шумом"

Зокрема, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував звинувачення на адресу Кремля в отруєнні головного опозиціонера Олексія Навального.

Про це він заявив російським журналістам під час брифінгу 25 серпня.

Також політик заявив, що у Кремлі не можуть ставитися до звинувачень серйозно і назвав їх "порожнім шумом".

"Ми не можемо ставитися серйозно до озвучених звинувачень про причетність Путіна до отруєння. Це звинувачення, які абсолютно не можуть бути правдою. Швидше є порожнім шумом. Серйозно ми до цього ставиться не маємо наміру. І ми не розуміємо, чому німецькі колеги так поспішають, вживаючи термін"отруєння". Речовина поки що не встановлено", - заявив Пєсков.

За його словами, в Росії не почали розслідування після інциденту з Навальним, оскільки для цього немає приводу. Прес-секретар Путіна вважає, що спочатку в організмі нібито отруєного політика потрібно знайти речовину, яка стала причиною його стану. А цього зробити не змогли ні в Росії ні в Німеччині.

"Для розслідування потрібен привід. Якщо буде встановлено, що це отруєння, то це стане приводом для розслідування. Зараз це можна розглядати як одну з версій. Але медики доповідають і про безліч інших версій такого стану", - сказав він.

Пєсков зазначив, що із заяви німецьких лікарів про те, що опозиціонера отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази, в Росії "не дізналися нічого нового".

Нагадаємо, що німецька клініка Charite підтвердила отруєння Олексія Навального. За результатами проведених досліджень, опозиціонера отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

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