Росія і Білорусь не зможуть мирно позбутися нинішніх лідерів, тому кривавого перевороту, в разі чого, уникнути не вдасться

Таку думку висловив у своєму блозі для "Главреда" політичний експерт АндрійГоловачов.

За його словами, білоруси демонструють наївність в бажанні "піти" Лукашенка мирним і законним шляхом.

"Неможливо мирним і тим більше правовим шляхом ліквідувати фашистський режим, які самі білоруси за 26 років добровільно створили у себе в країні. Батька, озброївшись автоматом, красномовно показав білорусам і всьому світу, що швидше втопить всю країну в крові, ніж добровільно віддасть владу", – підкреслив автор.

Він підкреслив, що при фашистському режимі право відсутнє в принципі.

"Якщо вже народ допустив у себе фашизм, то іншого шляху вже немає. Саме так остаточно колись знесуть режим Лукашенка. Саме так знесуть колись і Путіна", – упевнений експерт.

Характеризуючи режим білоруського президента, Головачов називає всі явні ознаки фашистського режиму, проводячи паралелі з Путіним.

"Путін і Батька ненавидять один одного, але змушені підтримувати і рятувати один одного. Всі фашистські лідери люблять звинувачувати своїх супротивників у... фашизм. Всі пропутінські ЗМІ постійно звинувачують Україну в тому, що там до влади прийшли фашисти. А Лукашенко зараз на всіх своїх нарадах з силовиками і зустрічах з трудовими колективами заявляє, що до влади в Білорусі рвуться фашисти", – констатує Головачов.

Пояснюючи суть фашизму, Головачов говорить про те, що це – ідеологія, яка заявляє, що всі проблеми суспільства і людини вирішить всесильна держава.

Він не береться передбачати, коли білоруси і росіяни зважаться повалити ці режими, але точно впевнений, що без великої крові не обійтися. Причому білорусам спочатку доведеться знести Лукашенка, а потім боротися проти Путіна. І без допомоги Заходу вони навряд чи впораються.

Нагадаємо, Лукашенко пішов на жорсткі заходи, війська вже перекинули на кордон.

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