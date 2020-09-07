Попередні результати виборів до парламенту категорично не влаштовують місцевих жителів

Про це пише Німецька хвиля.

Так, вчора ввечері, 6 вересня, десятки тисяч людей вийшли на масові протести у великих містах Чорногорії.

Людей не влаштовує, що за попередніми результатами виборів, які відбулися тиждень тому, більшість у Скупщині, а саме 41 мандат, отримують опозиційні та просербські партії.

"З нас вистачило "свобод" четників", - пояснив журналістам один з учасників протестів.

Зазначимо, що четниками себе називали сербські партизани, які брали участь у Другій світовій війні, а також бойових діях на території колишньої Югославії.

Опозиційні сили, дізнавшись попередні результати, вже заявили про формування перехідного комітету, і вимагають відставки президента Міло Джукановича, який займає топ-посади в Чорногорії з 1991 року. Його також звинувачують у корупції та зв'язках з мафіозіями.

На опублікованих кадрах видно, що протестувальники вийшли на акції з фаєрами і прапорами. У Подгориці вони зовсім влаштували справжнє "вогняне шоу", щоб привернути увагу громадськості і влади.

Tens of thousands of protesters singing the hymn of Montenegro in Podgorica tonight. Amazing footage. pic.twitter.com/GihZ5ICg4k — Ruslan Trad (@ruslantrad) September 6, 2020

Раніше ми розповідали, що режим Путіна впаде після масових протестів в РФ.

За словами астролога Влада Росса, Путін побачив, що нікому очолити опозиційний рух в Білорусі, і вирішив, що в Росії можна придушити всі протестні настрої, усунувши того, хто може мобілізувати людей. Це було головне завдання-ліквідувати протестного лідера РФ.

Він також додав, що вже в 2021 році режим Володимира Путіна впаде.

Нагадавши, Путін вирішив використовувати перемир'я на Донбасі з вигодою для себе.

Як писала Politeka, Путін може залишити Україну в спокої, озвучений дієвий спосіб.

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