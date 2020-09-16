У слідчому ізоляторі №3 в Челябінську знайшли мертвим російського пропагандиста, блогера і неонациста Максима Марцинкевича, відомого як "Тесак"

Чоловік наклав на себе руки в одиночній камері, переаде Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За попередніми даними, для самогубства Тесак скористався одноразовою бритвою. 36-річний чоловік залишив передсмертну записку, проте поки що її зміст не розкривається.

За інформацією журналістів, у грудні 2018 року Марцинкевича засудили до десяти років колонії суворого режиму за те, що він нападав на людей під приводом боротьби з наркоторгівлею.

У червні 2017 року його визнали також винним в екстремізмі, хуліганстві і розбійних нападах.

Вирок блогеру переглянули в жовтні минулого року, замінивши колонію суворого режиму на колонію загального режиму.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, Тесака відправляли до столиці для участі в слідчих діях:

"Його повинні були допитати і провести з ним очні ставки – все в рамках розслідування кримінальної справи про злочини, скоєні ще в 1999-му році. Джерело стверджує, що мова йде про справу, порушену за статтею "Вбивство". Сам Тесак, як розповідають люди з його найближчого оточення, скаржився на те, що на нього чиниться тиск – Максима, нібито, змушували підписати якесь щиросерде зізнання".

Найцікавіше, що на момент скоєння злочину Марцинкевичу було не більше 15 років.

У загиблого давно були проблеми з законом. Так, у 2007, 2009 і 2014 роках він, будучи одним з лідерів руху "Реструкт", був тричі засуджений за екстремізм. За сукупністю двох перших вироків йому було призначено три з половиною роки позбавлення волі, за останнім — 2 роки і 10 місяців.

Нагадаємо, Бабченко поставив на місце пропагандистів РФ.

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