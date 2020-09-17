Азербайджанська влада відмовилася пропустити на свою територію російський літак-розвідник, що може свідчити про навмисний демарш

Як передає Politeka, про це повідомив український політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький в інтерв'ю "Діалогу".

Так, відомо, що Азербайджан не пропустив літак-розвідник ВС Росії АВАКС "А-50". При цьому російській авіації, яка летіла з Сирії в РФ, відмовили в транзиті в останній момент.

Літаку ВС РФ довелося робити значний гак і летіти через Туркменистан.

"Це акт продуманий, не випадковий. Це не помилка, тому що такі маршрути узгоджуються заздалегідь", - наголосив експерт.

На його думку, з боку Азербайджана це була публічна демонстрація, що дружні відносини з РФ закінчені.

Причиною такого розколу політолог назвав загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, яке сталося влітку 2020 року. Тоді Москва підтримала Єреван, забезпечивши армію Вірменії новим озброєнням. В Баку цей вчинок сприйняли як недружній.

"Пройшов якийсь час, і азербайджанці відповіли", - наголосив Голобуцький.

Рішучості Азербайджану, на його думку, надала потужна підтримка від головного союзника - Туреччини, яка, будучи однією з найсильніших країн НАТО, посилила вплив на Баку у військовій сфері, допомагаючи зміцнювати армію.

"У цьому регіоні нас чекають цікаві події", - прогнозує експерт.

Тепер, на його думку, Росія спробує відповісти Баку на недружній крок. З високою ймовірністю, це буде "грузинський варіант" із закриттям для Азербайджану російських ринків, висилкою представників діаспори і т.д.

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