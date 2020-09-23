Російський скандальний письменник Захар Прилєпін, який воював на боці терористів "ДНР", вибухнув погрозами на адресу України

Як передає Politeka.net, заклики бойовик озвучив на своєму Telegram-каналі.

Обурення Прилєпіна викликала відмова України прописати особливий статус Донбасу до Конституції.

"Давайте перейдемо в наступ вже. Як тільки дійдемо до кордонів Донецької та Луганської областей, Мінський процес тут же відновиться з новою небаченою силою. А то забули серпень 14-го і зиму 15 - го", - вибухнув погрозами колишній бойовик.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада України не має наміру вносити до Конституції країни поправки, що стосуються особливого статусу Донбасу.

Варто відзначити, що Прилєпін вже неодноразово робив скандальні заяви в бік України.

В одному з інтерв'ю він висловив упевненість в тому, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це обернеться для країни катастрофою.

"Адже ми живемо в світі, в якому географічних придбань не було ні в кого, навіть у самих великих держав, скільки б і де вони не воювали. А у нас є Крим і потенційно є Донбас", – висловився письменник-терорист.

Нагадавши, істеричний Прилєпін "намітив" українські території.

Як повідомляла Politeka, терориста Прилєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

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