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Стали відомі подробиці розмови президентів Реджепа Ердогана і Володимира Путіна щодо ситуації в Карабасі

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі "Кремлёвский мамковед".

За інформацією авторів каналу, турецький лідер в ультимативному тоні повідомив Путіну про намір збивати всі іноземні військові літаки, які опиняться в зоні бойових дій, і ліквідувати в зоні конфлікту будь-яких іноземних найманців.

Раніше глава МЗС Туреччини провів паралелі між ситуацією в Карабасі і окупацією Росією територій України і Грузії, зазначивши, що міжнародне співтовариство справедливо підтримує цілісність цих країн. За словами міністра, Карабах заслуговує на таку ж позицію.

Поки що в конфлікті між Вірменією і Азербайджаном Росія зайняла нейтральну позицію, проте російські літаки були помічені в частих перельотах у бік Кавказу.

Також стало відомо, що Грузія заборонила прохід російського військового літака "Ан-124" до Вірменії.

Так, офіційний Тбілісі відповів відмовою у відповідь на запит Москви. Таким чином російські військові були змушені летіти в обхід Грузії та Азербайджану, роблячи значний гак.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

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