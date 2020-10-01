Стали відомі подробиці розмови президентів Реджепа Ердогана і Володимира Путіна щодо ситуації в Карабасі
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі "Кремлёвский мамковед".
За інформацією авторів каналу, турецький лідер в ультимативному тоні повідомив Путіну про намір збивати всі іноземні військові літаки, які опиняться в зоні бойових дій, і ліквідувати в зоні конфлікту будь-яких іноземних найманців.
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Раніше глава МЗС Туреччини провів паралелі між ситуацією в Карабасі і окупацією Росією територій України і Грузії, зазначивши, що міжнародне співтовариство справедливо підтримує цілісність цих країн. За словами міністра, Карабах заслуговує на таку ж позицію.
Поки що в конфлікті між Вірменією і Азербайджаном Росія зайняла нейтральну позицію, проте російські літаки були помічені в частих перельотах у бік Кавказу.
Також стало відомо, що Грузія заборонила прохід російського військового літака "Ан-124" до Вірменії.
Так, офіційний Тбілісі відповів відмовою у відповідь на запит Москви. Таким чином російські військові були змушені летіти в обхід Грузії та Азербайджану, роблячи значний гак.
Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.
Також Politeka писала, що Азербайджан і Вірменія повідомили про втрату понад 700 військових, відео боїв.