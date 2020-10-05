Туреччина завдала великого удару по російських військових у провінції Ідліб

Про це повідомляє Replyua з посиланням на видання Syria Call. На території сирійської провінції Ідліб багато років йдуть запеклі бойові дії, але останнім часом ситуація загострилася до межі.

Уточнюється, що турецькі війська завдають сильних ударів по об'єктах, в яких, ймовірно, дислокуються російські військовослужбовці.

Конфлікт між турецькими і російськими військами загострився після того, як сирійські сили за підтримки союзників з Росії завдали ударів по населених пунктах південної частини провінції Ідліб, що на півночі Латакії.

Видання повідомляє, що російські бойовики завдали артилерійські і ракетні удари по ряду міст на південь від Ідліба, в тому числі, по Аль-Фатейр і Кафр-Авайд. Крім того, в Латакії об'єктом обстрілу російських сил стало село, яке знаходиться поруч з турецькою базою - ця обставина дуже не сподобалася Туреччині та вона пішла на крайні заходи.

Туреччина досить швидко і жорстко відреагувала, адже російські ракети впали приблизно в кілометрі від їх військового об'єкта.

Згідно з інформацією джерел, у відповідь на такі атаки протурецькі ополченці завдали ударів по об'єктах російської військової поліції в Саракібі, що на схід від Ідліба. Удари наносилися з важкої артилерії.

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