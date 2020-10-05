В Росії працівники Владивостоцького порту влаштували протест проти зміни керівництва і закидали нового гендиректора касками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, в мережі з'явилось відео, як працівники порту "зустрічають" нового гендиректор Романа Кухарука.

Він приїхав на мітинг робочих, які вимагають повернути звільненого керівника підприємства.

Коли Кухарчук з'явився серед робітників, вони почали вигукувати: "Уходь!" та закидали його касками. Новим начальникам довелося тікати.

Робочі протестують проти зміни керівництва порту, називаючи це рейдерським захопленням.

За даними російських ЗМІ, докери, фахівці керівних відділів і бухгалтери вимагають повернути звільненого генерального директора Заірбека Юсупова. На мітинг прибули президент групи FESCO і новий гендиректор порту, однак мітингувальники не стали їх слухати і закидали їх касками.

"Гордість за таких чоловіків, що відстоюють свої права за майбутнє своїх дітей", "Адекватна відповідь. Браво, мужики", "Ось вам народна любов, жеріть, падли", "Докери! Ви зробили мій день! Досить приниження терпіти!" - пишуть в коментарях до відео.

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