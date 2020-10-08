Російська Федерація показала всьому світу, що буде з їх так званими партнерами

Зокрема, Росія витерла ноги об обіцянки, дані Вірменії, та відмовилася допомагати їм у війні в Нагірному Карабасі. Адже прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що домовленості "захищати" Єреван не поширюються на невизнані території.

Заяву Пєскова прокоментував політолог Сергій Таран, пише Діалог.

Експерт зазначив, що заява Пєскова показала всім, хто вірить у дружбу з Росією, що Москва ніколи не виконає обіцянок і не буде дотримуватися договору, де є підписи представників Кремля.

"Росія, звичайно, допомагатиме Вірменії і зброєю і "зеленими чоловічками", але особливих зусиль докладати не буде. Тому головним союзником Росії є війна, а не мир. У каламутній воді конфлікту Росія завжди намагається знайти свій брудний інтерес. Хороший урок для вірменських політиків, хороший урок і для України. Звичайно, урок для тих, хто вміє вчитися",- пояснив Таран.

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Таку думку висловив американський генерал, колишній командувач військами США в Європі в 2014-17 роках, ветеран воєн в Іраку і Афганістані Бен Ходжес.

При цьому він пояснив, що і в ситуації із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі головний інтерес переслідує лише Росія, адже влада РФ завжди хотіла лише одного - впливати на все, що відбувається навколо.

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