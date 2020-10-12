Російська співачка Юлія Чичеріна в черговий раз вразила заявою

Зокрема, активна прихильниця бойовиків "ДНР" відкрито погрожує військовим Азербайджану і Туреччини застосуванням російської зброї, якщо в Нагірному Карабасі постраждають російські журналісти.

Про це вона написала у своєму Телеграм-каналі.

Крім того, вона опублікувала фотографію з російським журналістам з Семеном Пеговим, який неодноразово був помічений в роботі на російських військових і бойовиків "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу. Зараз Пегов працює в Карабасі і підтримує вірменських військових.

Під знімком Чичеріна залишила повідомлення, в якому погрожує застосуванням російської ракетної зброї у разі, якщо російські пропагандисти постраждають.

"Чуй, басурмане, якщо хоч один волосок впаде з цієї рудої голови, ракета Циркон опиниться в спальні вашого хана, а без хана ви зжрете один одного і будете банчити свої помідори один одному в пеклі", - заявила вона. Варто відзначити, що на даний момент знаходиться в зоні бойових дій Нагірного Карабаху.

Також раніше повідомлялося, що Чичеріна в захисному спорядженні вирушила на лінію зіткнення, де азербайджанський безпілотник накрив позиції противника.

За її словами, безпілотники накрили їх, коли колона машин, в якій їхала і вона, вже перетнула кордон Нагірного Карабаху:

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.