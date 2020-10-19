У Мінську відбулись нові сутички між протестувальниками та силовиками режиму Лукашенка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, десятки тисяч білорусів вийшли на Марш партизанів 18 жовтня з вимогою негайної відставки глави Білорусі Олександра Лукашенка. В результаті акції почалися зіткнення мітингувальників із силовиками.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на акцію протесту вийшла величезна кількість жителів Мінська, і силовики не наважувались на серйозний розгін. Однак окремі спроби все ж були. Так, на відео очевидці зняли момент, як силовики в балаклавах на мікроавтобусі влетіли в натовп учасників акції протесту. З машини в цей момент хтось викинув на землю, ймовірно, світлошумову гранату. Ніхто з протестувальників в результаті таких дій силовиків дивом не постраждав.

Також варто відзначити, що на шляху Маршу партизанів поставили кордон бійців внутрішніх військ, екіпірованих бронежилетами, металевими щитами, кийками, шоломами і двома рядами колючого дроту.

Очевидці запевняють, що протестувальники підійшли до них впритул. У якийсь момент силовики режиму Лукашенка почали стріляти гумовими кулями. У МВС Білорусі підтвердили інформацію, але повідомили, що військові нібито стріляють у повітря в рамках самозахисту, тому що в них нібито кидали каміння. Також на відео можна почути вибухи гранат.

В какой-то момент на колонну выехал микроавтобус с неизвестными в балаклавах. Из транспорта кто-то выбросил на землю спецснаряд и он взорвался.



Судя по видео, никто не пострадал. pic.twitter.com/Psr0vsHYV0 — TUT.BY (@tutby) October 18, 2020

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