Російська пропагандистка заразилась китайським вірусом після того, як їй зробили вироблену в РФ вакцину від хвороби
Як передає Politeka, про це повідомляється на Telegram-каналі "Антискрепа".
Так, пропагандистка RussiaToday Марія Баронова захворіла на COVID-19, про що сама написала на своїй сторінці в соцмережі.
"Чарівною чудо-вакциною прищепили і співробітників Раші Тудей. Одна з них, Марія Баронова, зараз лікується від ковіда. Слідом за депутатами, чиновниками, губернаторами. Скоро ганьба по всьому світу жахне", - йдеться в повідомленні.
Жигунов покинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі та фото розлучниці
Новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через виліт Петрожицької: "Бридко було..."
Кароль у сукні за 50 тисяч посвітила бюстом у непристойному декольте: "і це на зйомках Квартал 95"
Напівгола екс-солістка "Серебро" помацала себе за пікантні місця на вулиці, гарячі кадри: "Ти стала більше, ніж…"
Пропагандистка розповіла, що лікується не від китайського вірусу, однак їй справді діагностували хворобу.
"Тобто у мене є ковід, але лікуюся зараз я не від нього. А від ковіда я буду лікуватися, коли потраплю додому, і до мене прийде лікар... Дуже все це прикро, особливо прикро, що я розслабилася на тлі помилкового враження, що у мене вакцина. І ось результат", - написала вона.
При цьому пропагандистка вважає, що в неї не було щеплення, а було плацебо.
Нагадаємо, путінська вакцина виявилася ветеринарним препаратом, заява вченого: "Нікому у здоровому глузді...".
Як повідомляла Politeka, Ляшко заявив про нову суперінфекцію і масову вакцинацію.
Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців.