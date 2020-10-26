Російська пропагандистка заразилась китайським вірусом після того, як їй зробили вироблену в РФ вакцину від хвороби

Як передає Politeka, про це повідомляється на Telegram-каналі "Антискрепа".

Так, пропагандистка RussiaToday Марія Баронова захворіла на COVID-19, про що сама написала на своїй сторінці в соцмережі.

"Чарівною чудо-вакциною прищепили і співробітників Раші Тудей. Одна з них, Марія Баронова, зараз лікується від ковіда. Слідом за депутатами, чиновниками, губернаторами. Скоро ганьба по всьому світу жахне", - йдеться в повідомленні.

Пропагандистка розповіла, що лікується не від китайського вірусу, однак їй справді діагностували хворобу.

"Тобто у мене є ковід, але лікуюся зараз я не від нього. А від ковіда я буду лікуватися, коли потраплю додому, і до мене прийде лікар... Дуже все це прикро, особливо прикро, що я розслабилася на тлі помилкового враження, що у мене вакцина. І ось результат", - написала вона.

При цьому пропагандистка вважає, що в неї не було щеплення, а було плацебо.

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