У Вірменії почалися протести після підписання договору між Вірменією, Азербайджаном і Росією про припинення війни
Як передає Politeka.net, в Єревані тисячі людей вийшли на протест перед будівлею уряду.
Частина протестувальників увірвалася в будівлю, щоб знайти прем'єр-міністра Пашиняна, який заявив про завершення війни.
Протестувальники вибивали двері будівлі, а в середині розбили частину меблів і техніки.
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Протестувальники також зупинили кортеж спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, витягли його з машини і побили.
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян після події заявив, що іншого виходу, крім підписання договору, не було. А також пригрози влаштовували погроми в Єревані покаранням.
Тим часом з 6:00 по Москві Росія приступила до розгортання миротворчого контингенту в Карабасі паралельно з виведенням вірменських збройних сил.
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