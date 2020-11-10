У Вірменії почалися протести після підписання договору між Вірменією, Азербайджаном і Росією про припинення війни



Як передає Politeka.net, в Єревані тисячі людей вийшли на протест перед будівлею уряду.

Частина протестувальників увірвалася в будівлю, щоб знайти прем'єр-міністра Пашиняна, який заявив про завершення війни.

Протестувальники вибивали двері будівлі, а в середині розбили частину меблів і техніки.

Протестувальники також зупинили кортеж спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, витягли його з машини і побили.



Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян після події заявив, що іншого виходу, крім підписання договору, не було. А також пригрози влаштовували погроми в Єревані покаранням.

Тим часом з 6:00 по Москві Росія приступила до розгортання миротворчого контингенту в Карабасі паралельно з виведенням вірменських збройних сил.





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