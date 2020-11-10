У Вірменії почалися протести після підписання договору між Вірменією, Азербайджаном і Росією про припинення війни

Як передає Politeka.net, в Єревані тисячі людей вийшли на протест перед будівлею уряду.

Частина протестувальників увірвалася в будівлю, щоб знайти прем'єр-міністра Пашиняна, який заявив про завершення війни.

Протестувальники вибивали двері будівлі, а в середині розбили частину меблів і техніки.

Популярні новини зараз

Зірка "Дизель шоу" похвалився красунею-дружиною під час прогулянки: "Ідеальний час, щоб…"

Тарифи на газ знову злетять, українців доконають новими розцінками: "До 9 тисяч гривень за..."

Долар зірвався у прірву, НБУ сильно натиснув на курс валют: що тепер буде з гривнею

Пенсії і зарплати масово перерахують, Кабмін оголосив про важливі зміни: "Індексація відбуватиметься..."
Показати ще

Протестувальники також зупинили кортеж спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, витягли його з машини і побили.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян після події заявив, що іншого виходу, крім підписання договору, не було. А також пригрози влаштовували погроми в Єревані покаранням.

Тим часом з 6:00 по Москві Росія приступила до розгортання миротворчого контингенту в Карабасі паралельно з виведенням вірменських збройних сил.


Нагадаємо, у Кремлі повідомили, як будуть вводити війська в Карабах.

Як писала Politeka, "добровольців" Донбасу вирішили відправити в Нагірний Карабах.

Також Politeka повідомляла, що у Москви з'явився "привід" для вторгнення, Захарова зробила заяву.