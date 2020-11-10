У Росії обурені капітуляцією Вірменії і звинувачує Пашиняна у зраді
Головний редактор кремлівського каналу Russia Today і одна з затятих пропагандистів Кремля Маргарита Симоньян обрушилася з прокльонами на прем'єра Вірменії, якого звинуватила в зраді національних інтересів країни.
Такі гнівні заяви вона зробила на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
Крім того, вона заявила, що підписання Вірменією капітуляції по Нагірному Карабаху викликало запеклу критику вірмен, які працюють на Кремль у Москві.
"Гори в пеклі, тварюка! Приблизно такі настрої панували вночі в Єревані, в "Фейсбуці" Пашиняна і у мене на кухні", - пише вона.
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На її думку, вірмени не мають права піддавати критиці Росію, а ті, хто зважиться на це, повинен відрізати собі язик. Симонян стверджує, що в ситуації, що склалася винні лише самі громадяни Вірменії, які привели до влади Пашиняна і посварилися зі своїм головним союзником - Москвою.
Нагадаємо, що Азербайджан, Вірменія і Росія підписали cпільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке вступило в силу з 10 листопада.
Російська Федерація вже відправила своїх миротворців в Нагірний Карабах. Всього прибули 10 літаків з особовим складом і технікою.
Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.
Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".
Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.