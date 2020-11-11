Президент Туреччини Реджеп Ердоган публічно зганьбив прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова

Він спростував слова спікера глави РФ про те, що в Нагірному Карабасі перебуватиме тільки російський миротворчий контингент, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За його словами, Туреччина спільно з РФ братиме участь у миротворчих силах в регіоні і контролювати виконання угоди по Нагірному Карабаху. Ердоган підкреслив, що протокол щодо створення турецько-російського центру з контролю і моніторингу режиму припинення вогню в регіоні вже підписаний.

"Цей центр буде створений на звільнених від окупації територіях Азербайджану. Тим самим, де-факто і де-юре завершується 28-річна окупація азербайджанських земель, у тому числі Нагірного Карабаху", – цитують ЗМІ слова турецького лідера.

Така заява стала відповіддю політика на слова Пєскова про те, що тема розміщення російсько-турецьких миротворців в Карабасі в ході переговорів з урегулювання не обговорювалася.

"Ні, мови про спільні миротворчі сили не йшло. Ця тема ніколи не обговорювалася. Спільна область взаємодії буде на території Азербайджану, це не буде Карабах, і мова йде про моніторинговий центр", – заявив він.

Тим часом в Єревані не вщухають протести опозиції у зв'язку з тим, що Пашинян, на думку активістів, фактично підписав капітуляцію Вірменії в Нагірному Карабасі. Тисячі людей зібралися під будівлею уряду, а деякі навіть увірвалися всередину і влаштували погром в кабінеті прем'єр-міністра і залі засідань.

Люди вимагають відкликати підпис Вірменії під угодою і відвоювати втрачені території Карабаху.

Уже стало відомо, що понад 130 людей уже заарештовані.

Раніше ми писали про те, що капітуляція Вірменії в Нагірному Карабасі і втручання Туреччини в рішення цього конфлікту викличе ряд наслідків, в тому числі і для України.

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