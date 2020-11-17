Яка країна зірвалася з гачка Росії

Президент Росії Володимир Путін стрімко втратив ще одного союзника і зону впливу

Зокрема, перемога екс-прем'єра країни Майї Санду над проросійським Ігорем Додоном у другому турі президентських виборів Молдови боляче вдарила по геополітичним розкладам країни-агресора РФ. Про це пишуть російські експерти, передає Діалог.

Політичний вектор Молдови радикально змінився після перемоги Майї Сенду, адже вона виступає за європейську інтеграцію. У колишнього президента, який орієнтований на Москву, ще є має шанси на збереження більшості в парламенті, але це ненадовго.

У проросійських сил є лише мізерний шанс зупинити розворот у бік Євросоюзу.

Але Санду напевно буде робити все можливе, щоб отримати в парламенті більшість без прихильників Додона. Більш реалістичним сценарієм виглядає повна поразка Росії, Путіна та проросійських сил на виборах до парламенту.

Більш реалістичним сценарієм виглядає повна поразка проросійських сил на виборах до парламенту. Таким чином, глава Кремля втрачає ще одну країну із зони російського впливу.

Нагадаємо, що за даними молдавського ЦВК, колишній прем'єр-міністр країни Майя Санду отримала 57,75% (за підсумками підрахунку 100% голосів). Її опонент, чинний глава Молдови Ігор Додон набрав 42,25% голосів.

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