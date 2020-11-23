Ситуації з конфліктом на Донбасі і в Нагірному Карабасі дуже схожі один на одного

Таку думку висловив співголова Громадської ініціативи "Права Справа", а також історик і ведучий Дмитро Снєгирьов на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.

Так, ведучий провів паралелі між конфліктом, який вже багато років триває в східній частині нашої країни, а також в Нагірному Карабасі. Крім того, Снєгирьов розповів, як ці конфлікти можуть вплинути на нашу країну.

"До парламенту Туреччини був внесений законопроект президента країни про можливість відправлення військового контингенту в зону військового конфлікту, на територію Азербайджану. Разом з внесенням до турецького парламенту з'являється повідомлення прес-служби глави Кремля", - розповів ведучий Дмитро Снєгирьов.

Снєгірьов підкреслив, що російський президент Володимир Путін говорив, що Азербайджан звільняв свою територію відповідно до міжнародної світової практики. Але ведучий заявив, що Російська Федерація не мала ніяких юридичних прав втручатися в цю ситуацію.

"Загроза цього сценарію під кальку лягає на ситуацію на Сході України. І Азербайджан і Російська Федерація торпедує цей переговорний майданчик, закладаючи міну уповільненої дії під переговорний майданчик в Мінську і щодо врегулювання ситуації на Сході", - підкреслив Снєгирьов.

За його словами, в Росії вимагають перенести переговорний майданчик в інше місце навмисно. Крім того, там ще вимагають заявити про те, що неможливо виконати вимоги, зробивши український уряд відповідальним за все це.

"Якщо мерія Парижа визнає невизнану республіку Арцах, - це буде спроба Європи і Сполучених Штатів повернути свої втрачені позиції. А нам залишається спостерігати за процесом подій, працювати над питаннями зміцнення оборонної спроможності нашої країни. Не ведіться на інформаційні вкидання експертів і політологів", - підкреслив ведучий.

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