Європейські фахівці, провівши масштабні дослідження зразків морських і океанських риб, визначили в них рівень отруйних хімічних сполук

Такий інтерес виник через те, що зазначені речовини, що широко застосовуються в промисловості, не виводяться з організму людини природним шляхом і викликають десятки небезпечних захворювань, перш за все - онкологічної природи. Як відомо, без риби і морепродуктів харчування людини не буде достатньо повноцінним, і в його організмі можуть виникнути порушення.

Однак, як виявили дослідження останніх років, вживання риби, виловленої в регіонах з розвиненим промисловим сектором, може нести і істотну шкоду. У тканинах морських мешканців стали виявляти поліхлоровані біфеніли, так звані ПХБ, здатні порушувати у людини цілу низку хронічних і смертельно захворювань.

Ці хімічні речовини широко застосовувалися при виробництві пластмас, освітлювальних приладів і в лакофарбовій промисловості. Під час піку використання ПХБ величезна їх кількість проникала в проточну воду. Оскільки ці сполуки мають тривалий період розкладання, вони до сих пір заковтуються морською рибою і присутні в її м'ясі. Крім цього, біфеніли утворюють в клітинах речовини, що призводять до раку - діоксини.

Фахівці протягом теплих місяців 2017 та 2018 років брали в якості досліджуваного матеріалу особин морського ляща і лаврака, здобутих з Критського і Егейського морів. При аналізі змісту в тканинах риби відповідного речовини вчені модифікували способи розрахунку небезпечних шкідливих сполук в продовольчих продуктах. Вони виявили, що зараз концентрація в морській рибі ПХБ не перевищує допустимих значень. Але зразки риб з відкритого моря і вирощені фермерським способом мали різні рівні забрудненості. У штучно вирощених риб показник кількості бінефіла був значно нижче.

Найбільша концентрація отрути спостерігається у риб в сезон нересту, коли вони накопичують багато жиру. У жировому прошарку і міститься основний запас шкідливих сполук.

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