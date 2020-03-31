Доктор Євген Комаровський розмістив у своєму Instagram пост, присвячений мамам

Лікар повністю згоден з твердженням, що з появою дітей в сім'ї лягає великий вантаж відповідальності саме на маму, пише Politeka.net.

Жінка присвячує весь час дитині, не залишаючи на себе ні хвилини. В результаті у мами може розвинутися стрес і роздратування.

При цьому негативні емоції накопичуються, і відносини між батьками можуть натягнутися.

Тому настійно рекомендується приділяти кілька годин в тиждень тільки собі, а чоловік та інші родичі повинні забезпечити цю можливість.

Як тільки мама почне приділяти час собі, стрес пропаде, а взаємовідносини між батьками налагодяться.

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, як навчити дитину поваги.

За його словами дитині необхідно пояснювати, що робити і як себе вести, якщо йому здається, що його бажання і потреби не виконуються.

Крім того, батькам треба спокійно реагувати на удавану зневажливу поведінку, адже дитина може не знати, що таке шанобливе поводження.

Лікар також зазначив, що батьки повинні показувати на власному прикладі, як вести себе з оточуючими.

Нагадаємо також, що доктор Комаровський розповів про симптоми кон'юнктивіту: свербіж або печіння в області очей, стомлюваність очей при яскравому світлі, яскраво-червона слизова оболонка ока, набряклість повік, виділяється і накопичуються слиз і гній, а також склеювання повік.

Лікар зазначив, що адекватне лікування проводиться, коли з точністю встановлено, яким видом хвороби пацієнт захворів. І щоб допомогти пацієнту потрібно використовувати різні по механізму дії препарати.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

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