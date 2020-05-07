Доктор Євген Комаровський розповів про правила годування дитини при хворобі
Відповідний відомий педиат розмістив на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Лікар назвав чотири важливі правила.
Перш за все, він радить звернути увагу на апетит дитини. І вже виходячи з цього, будувати план годування.
Комаровський підкреслює, що насильницьке годування дитини під час хвороби абсолютно неприпустимі.
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Також педіатр зазначає, що при хворобі варто годувати дитину частіше, проте скоротити порції.
Важливо уникати гастрономічних експериментів. Давати дитині тільки те, що він вже їв, годувати звичною їжею, а нові продукти відкласти до повного одужання.
Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, варто пити курс антибіотиків для профілактики розвитку пневмонії при уханьском вірус.
Доктор Комаровський відповів наступне:
«Ні в якому разі не можна це робити! Твердження, що антибіотики мають профілактичну дію при вірусних інфекціях — один з найбільших міфів нашої медицини. Більш того, вже доведено, що антибіотики, які приймаються профілактично, не зменшують, а навпаки збільшують ймовірність бактеріальних ускладнень».
Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".
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