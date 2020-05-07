Доктор Євген Комаровський розповів про правила годування дитини при хворобі

Відповідний відомий педиат розмістив на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Лікар назвав чотири важливі правила.

Перш за все, він радить звернути увагу на апетит дитини. І вже виходячи з цього, будувати план годування.

Комаровський підкреслює, що насильницьке годування дитини під час хвороби абсолютно неприпустимі.

Також педіатр зазначає, що при хворобі варто годувати дитину частіше, проте скоротити порції.

Важливо уникати гастрономічних експериментів. Давати дитині тільки те, що він вже їв, годувати звичною їжею, а нові продукти відкласти до повного одужання.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, варто пити курс антибіотиків для профілактики розвитку пневмонії при уханьском вірус.

Доктор Комаровський відповів наступне:

«Ні в якому разі не можна це робити! Твердження, що антибіотики мають профілактичну дію при вірусних інфекціях — один з найбільших міфів нашої медицини. Більш того, вже доведено, що антибіотики, які приймаються профілактично, не зменшують, а навпаки збільшують ймовірність бактеріальних ускладнень».

Нагадаємо, що Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного: "Я повинен вас засмутити".

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