18 января исполнилось 50 лет со дня радиационной аварии на заводе «Красное Сормово» в России

Из-за масштабов выбросов опасных веществ, которые в тысячи раз превышала норму, эту катастрофу сравнивают со взрывом на Чернобыльской АЭС и называют вторым Чернобылем, передает «Комсомольская правда».

О той трагедии, в которой несколько человек погибли, еще десятки получили серьезное облучение, умалчивали десятки лет. К 50-й годовщине аварии из 1500 ликвидаторов в живых осталось около 200.

По информации издания, в начале 1970 года в Горьком (ныне Нижний Новгород) на «Красном Сормове» строили две атомные субмарины – К-308 и К-320. Сдать их планировали в преддверии дня рождения Ленина в апреле. Поэтому работы велись без выходных

18 января выпало на воскресенье. Бригаде монтажников было поручено выполнить простейшие испытания: наполнить контур заглушенного реактора холодной водой, чтобы проверить герметичность. Но перед этим сотрудники должны были заменить пластмассовые заглушки на контуре на металлические – специальные, надежные. Но монтажники - то ли по желанию поскорее освободиться и пойти домой, то ли по незнанию инструкции – приступили к испытаниям, пропустив этот шаг.

В результате пластмассовые заглушки не выдержали давления, и реактор заработал на предельной мощности. Вода выбила заглушку вместе с кожухом: они взлетели на высоту в 50 метров и разбили стеклянный потолок. Вслед за ними наружу вырвался столб радиоактивной паровой смеси.

На полной мощности реактор проработал всего 15 секунд. Однако этого хватило, чтобы все, кто был в цеху, получили смертельную дозу облучения. Уровень выброса составил 75000 кюри. Распространения массового заражения удалось избежать только потому, что цех был закрыт.

Вся бригада из нескольких человек, которая находилась рядом – монтажники, дозиметрист и матрос – выползали из цеха, теряя сознание. Их немедленно госпитализировали в московскую больницу. У троих монтажиков диагностировали острую лучевую болезнь в тяжелой форме. Через несколько дней их вернули родным в цинковых гробах.

Всю ликвидацию последствий взрыва взвалили на плечи работников завода. За несколько дней оттуда уволились несколько тысяч человек. Тем, кто остался, за ликвидацию предложили хорошие деньги.

Первая группа добровольцев во главе с Александром Зайцевым, который проживет еще долгие годы и умрет в 2009 году от инфаркта, зашла в радиоактивную зону через неделю после трагедии.

Самое страшное, что пока в секретном цехе сотни человек пытались устранить последствия взрыва, за перегородкой продолжали строить вторую субмарину, потому что поджимали сроки.

Рассказывать о случившемся было строго запрещено, даже родным – за разглашение грозили тюрьмой.

Гриф секретности был снят только через 25 лет после взрыва. Документы были уничтожены, а сотрудники умирали. На К-320 заменили реактор и выпустили на воду – она охраняла границы страны еще почти 20 лет. Руководство предприятия получило орден Октябрьской революции.

Сегодня все ликвидаторы остались без медицинского контроля и реабилитации. За последние годы они обращались и в Конституционный суд, и к патриарху Кириллу – все попытки тщетны. И с каждым днем живых свидетелей той страшной аварии становится все меньше.

После аварии на К-320 на скамье подсудимых оказались четыре человека: начальник реакторного цеха, начальник отдела автоматики, начальник заводского бюро и инженер по технике безопасности. Их отправили в СИЗО, но через три месяца отпустили. Дело замяли, а официальной версией аварии признали ошибку на стадии конструкторской разработки.

Напомним, у берегов Франции обнаружили удивительную находку.

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