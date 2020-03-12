После референдума по изменениям в Конституцию в РФ начнутся репрессии, как было во времена Сталина

Такое мнение в блоге на "Обозреватель" выразил российский оппозиционер Андрей Сидельников.

По его словам, можно уже с уверенностью говорить о массовых посадках после 22 апреля. Кроме того, политик сравнил сегодняшнюю ситуацию в РФ со сталинским режимом.



"Напоминает ли это сталинские времена? Да, в таком количестве Путин не убивает граждан. Пока. Но 1937 год уже наступает на пятки. Репрессии не просто на пороге – они уже стучатся в дверь. Это можно увидеть и по "Делу Сети", и по другим делам, которые педалирует власть", – отметил он.

Также он подчеркнул, что россияне проявляют свое недовольство только на кухне, как это было при СССР.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин сможет править вечно в РФ после одобрения поправки об обнулении президентских сроков.

Он лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

После его слов Госдума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Напомним, Путин досрочно уйдет в отставку: стали известны важные детали.

Как сообщала Politeka, Путин одной фразой выдал свой диагноз, россияне в слезах.

Также Politeka писала, что Кикабидзе размазал Путина за агрессию против Украины: "Правнукам будет стыдно".