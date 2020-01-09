Вредные привычки, такие как садиться за стол с грязными руками, могут быть чреваты последствиями

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, что кредитные карты опасны для здоровья. По их словам, на 10% кредиток есть следы фекалий.

А на бумажных деньгах обнаружили еще больше загрязнений. В результате исследования удалось установить, что на каждой седьмой купюре присутствуют опасные инфекции.

Исследователи рассказали — степень загрязнения денег сравнима с загрязнением ободка унитаза.

Кроме того, ученые выяснили — 69% не моют руки, после того, как подержали деньги в руках или посетили уборную. А только 39% рассказали, что всегда моют руки перед едой.

К слову, врачи сообщили, что риск диарейных инфекций снижается на 42% всего лишь после мытья рук.

Напомним, люди по разным причинам все больше обращаются к вегетарианской диете. Считается, что отказ от мяса делает людей здоровее и умнее. Однако диетологи говорят, что в этом вопросе есть две стороны, и, скорее всего, все будет с точностью наоборот.

В частности, вегетарианство может негативно повлиять на психическое здоровье. Австралийские исследователи выяснили — во многих случаях люди менее оптимистичные и в большей степени страдающие от тревожности и стресса, чем мясоеды.

Кроме того, это было установлено, что вегетарианцы на 18% чаще сообщают о депрессии и на 28% чаще испытывают приступы паники и тревоги.

Животное мясо содержит ряд витаминов, цинк, железо и триптофан. Указанных веществ очень мало в продуктах растительного происхождения и которые оказывают крайне важное влияние на настроение.

Специалисты рекомендуют медленно отказываться от мяса, если такая идея не покидает. При этом нужно наблюдать за своим настроением. Вегетарианство может стать просто не для вас.

Ранее мы писали, что существует несколько привычек, от которых нужно избавиться во время приготовления блюд. В частности, нельзя пробовать сырое тесто, ведь в муке могут быть кишечные палочки, вызывающие серьезные отравления.

Также запрещается использовать один нож. Для нарезки мяса и рыбы нужно использовать отдельный прибор, дабы он не соприкасался с другими продуктами.

Напомним, ученые назвали самый вредный продукт.

Как сообщала Politeka, врачи назвали продукт, который поможет при повышенном давлении.

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