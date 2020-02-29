Авторитетный украинский доктор Евгений Комаровский раскрыл главную опасность чиханья

Соответствующий пост доктор опубликовал в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

Комаровский напомнил родителям, что кашель - самый интенсивный способ распространения инфекции воздушно-капельным путем.

"Именно при чихании возникают идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве, оседания этих капель на бытовых предметах, мебели. Активно чихающий ребенок с особо ненарушенным общим состоянием - замечательный и очень эффективный способ перезаразить в течение одного днях всех детсадовских одногруппников", - объяснил авторитетный доктор.

По словам Евгения Комаровского, родителям нужно с самого раннего младенчества обучать детей навыкам прикрывания рта и носа при чихании.

Более того, он обращает внимание на то, что прикрывать рот и нос не означает их "перекрывать".

"Последнее наблюдается очень часто - почувствовав приближение чихания, конкретный субъект сжимает ноздри и закрывает рот. Как следствие - пыль, слизь, местные раздражители, которые и стали первопричиной чихания, оторвавшись от слизистой оболочки, движутся туда, где создается пониженное давление. Интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтобы вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, куда же деваться? В лучшем случае - струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем - попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск развития синусита, евстахеита, отита", - резюмировал Комаровский в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал родителям о серьезной инфекции, которая вызывает одну из болезней «грязных рук».

Комаровский обратил внимание своей аудитории в Инстаграм на очень тяжелую инфекцию. Речь в новой публикации доктора Комаровского шла о так называемом норовирусе.

Данная патологическая субстанция ведет к развитию острой кишечной инфекции, которая порою крайне тяжело переносится детьми, нередко укладывая их в реанимационные отделения. Механизм передачи данной инфекции — фекально-оральный. Хотя врач отметил, что не исключается и респираторный путь передачи, то есть по воздуху.

Напомним, Комаровский рассказал, как правильно организовать путешествие с ребенком.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, когда ребенок сам может стричь ногти.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от ветрянки.