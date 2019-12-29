Заложенный нос способен выбить из колеи кого угодно. Разберемся, как вылечить этот недуг без лекарств

Синуситы и гаймориты — штука очень неприятная и нередко болезненная. Начиная от постоянного давления в голове и заканчивая хлюпающим носом, зажженным горлом и температурой, этот недуг способна любого выбить из колеи.

Но если эта напасть одолела вас или кого-то из ваших близких, не спешите бежать в аптеку! Попробуйте один из этих эффективных натуральных способов!

Вариант 1: Нажмите на брови.

Если вас донимает заложен нос, этот простой способ принесет вам быстрое облегчение. Просто нажмите пальцами на обе брови с равной силой.

Начинайте с краев бровей, наклонив голову вперед и опираясь на руки (локти упритесь в ровную поверхность).

Когда вы почувствуете, что давление падает, переходите к средней части бровей. Нажмите, пока снова не почувствуете, что давление сдвинулся, затем перемещайтесь к концам бровей. Достигнув крайней точки, делайте круговые движения пальцами.

Эта процедура поможет вам прочистить заложенный нос за считанные секунды!

Вариант 2: Сделайте мини-массаж.

Мало того, что мини-массаж отлично снимает стресс; точечный массаж еще и прочищает забит нос!

Многократно нажимая на выступ (закругленную часть) ключицы пальцем, вы ускорите отток носовой слизи. После этого вы почувствуете, как прочистили и открылись уши!

Второй способ использовать мини-массаж — скрестить руки в форме буквы V и массировать шею с двух сторон. Это стимулирует выведение лимфы из организма и в результате прочищает заложен нос!

Вариант 3: Задействуйте язык.

Можно также объединить два метода и прочистить нос с помощью пальца и языка!

Как можно сильнее прижмите язык к небу и одновременно нажмите пальцем на точку между бровями. Не ослабляйте давление в течение 15-20 секунд, чтобы стимулировать отток носовой слизи.

Если это не помогло, попробуйте попеременно нажимать на небо и на точку между бровями по 10 секунд!

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