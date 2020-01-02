На уникальное лекарство возлагают большие надежды

Специалисты Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали средство, позволяющее пациентам избежать приступов удушья.

Пишет издание Хвиля.

Ученые отмечают, что лекарство будет воздействовать на причину возникновения болезни, а не просто бороться с симптомами. Препарат прошел стадию доклинических испытаний. Специалисты на мышиной модели развития астмы доказали, что ингаляционное введение вещества приводит к значительному снижению воспаления тканей бронхов.

Как пояснил директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, созданное вещество на молекулярном уровне блокирует синтез белка «виновника» воспаления интерлейкина-4, который запускает процесс развития аллергических заболеваний.

В препарат войдут два компонента — молекула миРНК (малые некодирующие молекулы РНК ), останавливающая выработку ИЛ-4, а также катионный пептид, который позволяет точно доставить вещество в наиболее важные для остановки воспаления участки клетки.

«Вследствие взаимодействия с препаратом ферментные системы организма «разрезают» матричную РНК ИЛ-4, содержащую информацию о первичной структуре белка. В результате ИЛ-4 не вырабатывается, а аллергическое воспаление значительно ослабляется», — сказал Муса Хаитов.

Завотделом респираторной медицины Имперского колледжа Лондона профессор Себастьян Джонсон рассказал газете, что в США и Великобритании на разных стадиях исследований находятся препараты, работающие по аналогичному принципу, но российским ученым удалось показать, что именно ИЛ-4 играет центральную роль в развитии воспаления нижних дыхательных путей.

Специалисты считают, что препарат будет востребован и эффективен для пациентов. По словам профессора Томского государственного университета, врача иммунолога-аллерголога Ольги Федоровой, у этого лекарства нет аналогов в мире.

Как сообщалось ранее, в США Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств проверило и одобрило средство Vitrakvi, которое лечит от мутации раковых опухолей. Универсальное лекарственное средство было разработано компаниями Loxo Oncology и Bayer. По словам исследователей, для успешного лечения мутировавшего рака важен только его тип, а местоположение опухоли теперь не имеет значения.

На данном этапе стоимость годового запаса Vitrakvi – около 393 тысяч долларов, однако разработчики выразили готовность помочь нуждающимся в оплате лекарства, по итогу его цена составит 20 долларов в месяц.

Кроме того, в Bayer отмечают: для детей вещество будет производиться в жидкой форме, что также снизит его стоимость примерно в два раза. Около 2,5-3 тысяч человек каждый год приобретают мутировавшие раковые опухоли. Благодаря разработке, болезнь будет лечиться на генном уровне.

Напомним, что яблоки и малина снижают риск развития рака.

Как сообщала Politeka, украинцы подвержены страшной болезни.

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