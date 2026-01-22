Про це він розповів у своєму блозі.

«Досить незв’язне мовлення, відповіді на запитання не є відповідями на запитання, він говорив, як заїжджена платівка, ті самі тези, які він наводить уже протягом року. Я зрозумів, чому мені так погано, чому я не міг на це дивитися, адже враження, що дивлюся пряму лінію путіна або послання федеральним зборам. Вперше для мене промова Трампа і промова путіна встали через кому. Начебто один починає фразу, а інший закінчує: ніколи раніше не було в нас такого видобутку нафти, газу, бензин подешевшав знову до 1 долара 90 центів. Все це я вже чув у зверненнях Трампа. Причому факти наліплені абияк, не перевірити», – стверджує Михайло Шейтельман.

Різниця лише в тому, пояснює він, що путін виступає перед аудиторією, де ніхто нічого йому не скаже, а Трамп – у Давосі. Як розповідає експерт, форум у Давосі – це не засідання ООН, а комерційний захід, треба заплатити, щоб туди потрапити, це коштує дуже дорого і приходять туди дуже серйозні люди.

Єдиний позитив, констатує він, – це те, що після своєї промови Трамп отримав ріденькі оплески, адже його слухали не американці, а європейці, яким він розповідав, що Європа рухається не туди, що всі живі лише завдяки США, які всіх утримують, критикував офіційну політику ЄС щодо переходу на зелену енергетику, міграції та економіки.

«Приїжджає якийсь американець і починає Європі розповідати, що ви всі дурні. Він не в під'їзді виступав. До речі, у підворітті б йому морду набили. Ось прийшов би він до алкашів у підворіття і сказав би: «Ви тут неправильно бухаєте. Ви досі п'єте з футляра для окулярів, коли весь цивілізований світ винайшов пластикові стаканчики». Йому б морду набили і сказали: «Вали до свого під'їзду, там пропагуй. Ми маємо свої закони, свої правила, свої народні традиції». Але тут Всесвітній економічний форум, інтелігентні люди так вчинити не можуть, як алкаші у підворітті», – підсумовує Михайло Шейтельман.

