Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Трамп летить на Всесвітній економічний форум не для того, щоб вирішувати важливі питання, а лише щоб зібрати гроші на Раду миру, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Наразі Трамп вимагає від 49 країн і Єврокомісії, щоб вони увійшли до Ради миру і кожен дав по мільярду. Він хоче приїхати з Давосу із 50 млрд доларів у кишені. До речі, з нас теж належить. Це чистий рекет. Трамп із кожного кіоску по мільярду доларів збирає, помітили? Нова ідея фікс Трампа – Рада миру на мільярд», – зазначає Михайло Шейтельман.

На думку експерта, це фашизм, нацизм і все, що завгодно, але не Рада миру. До того ж, зазначає він, у списку запрошених, окрім Білорусі та росії, є дуже багато пристойних країн, наприклад, Італія, Іспанія, Франція, Великобританія, тож цікаво, вони сядуть поруч із Трампом і скажуть «так-так-так» чи все ж таки закінчиться цей етап тотальної згоди з божевільним президентом США.

Принагідно експерт нагадує і про цей нещасний саміт НАТО в Гаазі, де весь розклад змінили і переписали, аби не дратувати Трампа, а також підписання фейкових угод щодо «Хамасу» без участі Ізраїлю та «Хамасу». Тому, констатує він, у Давосі для Європи вирішиться багато, можливо, Данія одна буде проти Трампа, можливо, ні.

«Це можуть бути чергові вирішальні дні у світовій історії. Так, у нас битва на фронті і в небі, але в Давосі не менш важлива битва. Я казав, що ця війна переросте у світову. Переросла. Переросла, коли Трамп запровадив тарифи. І одна з битв у Давосі, у Швейцарії, у горах. Гірська битва. Перехід Трамп через Альпи. Вдасться чи цього разу дідуся укокошать?», – підсумовує Михайло Шейтельман.

