Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що на першому засіданні Ради миру Трамп мав промову про все на світі, а потрібно це все, очевидно, просто для збирання грошей, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Мені це нагадало молитовний сніданок. Дуже схоже на молитовний сніданок, лише без молитви і без сніданку. І квитки за мільярд доларів. Хто пам'ятає 26-ий з'їзд КПРС? Сидить ЦК КПРС заздалегідь, шторки відчинилися – вони вже сидять. Потім входять члени Політбюро, а потім гордо крокує Брежнєв. Зараз було так. Тобто ці президенти сидять у момент запуску трансляції, потім входять члени Політбюро, їх виявилося лише 4, ви чудово їх знаєте – Венс, Рубіо, Віткофф і Кушнер. І головуючий Трамп. Для них окремий стіл. Стіл для дорослих, а то були столики для дітей», – коментує Михайло Шейтельман.

Трамп у своїй промові, зазначає він, втрачав кожну думку, перескакував з одного на інше, і нічого до пуття не сказав. У своїй промові, розповідає експерт, Трамп заявив, що Рада миру – це найвідповідальніша організація в його житті, що він зупинив кожну війну за 2 дні, будівлю, у якій вони зараз сидять, збудував Рубіо, у Бахрейну та Казахстану багато грошей, в Індонезії живе багато людей, Індія і Пакистан припинили війну через погрози залишитися без грошей, президент Парагваю молодий і красивий чоловік, президенту Катару треба створити піар-агентство, у президента Узбекистану складне ім'я, Венс добре навчався в школі, всі люблять Віткоффа, вийшов хороший фільм про Меланію, а у Японії буде важлива зустріч тощо.

Як він стверджує, це був цирк і президенти багатьох країн погодилися бути там клоунами. Принагідно експерт нагадує інтерв'ю Віткоффа, де той розповів, що потоваришував з Трампом, коли купив йому шаурму, тепер Віткофф забезпечує безкоштовні перельоти зятю Кушнеру на переговори, щоб гроші з родини не йшли.

«Ось рівно для цього Трамп і найняв цих 18 президентів. Це все гаманці для нього. Він ще не зрозумів, що Вірменія не має грошей, так би він Вірменію вже вигнав. Азербайджан потрібен, щоб з гаманця діставати гроші, а Пашинян потрібен, щоб тиснути руку Алієву. Інакше вийде як? Трамп же укладач великих мирів, хто тиснутиме руку Алієву? Потрібно навести Пашиняна. У Пашиняна немає грошей, зате він тисне руку. Думаю, на всіх засіданнях Ради миру буде той самий скетч на початку – Пашинян тисне руку Алієву. Буде постійно одна і та ж дія, інших немає», – підсумовує Михайло Шейтельман.

